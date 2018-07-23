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11:23 (мск), источник: АиФ Прикамье

В ДТП в Прикамье пострадала участница Олимпийских игр, её брат погиб

Пловцы попали в аварию 22 июля.

Источник: Аргументы и факты

В ночь на 22 июля на трассе в Пермском крае разбились известные пловцы из Чайковского. Участница Олимпийских игр Мария Баклакова получила травмы и, по словам друзей, находится в реанимации. Её брат — Иван Баклаков — погиб.

«Прощание родных и близких с Иваном Баклаковым состоится 25 июля с 110 до 12 часов в ритуальном зале города Чайковский по улице Вокзальная, 12а (у автовокзала)», — сообщила сестра Ивана и Марии Екатерина Баклакова.

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Напомним, Мария Баклакова стала участницей Олимпийских игр в Лондоне. Тогда спортсменке было всего 15 лет. Мария участвовала в эстафете, но тогда российские пловчихи не смогли выйти в финал.

Несколько сезонов Мария Баклакова пропустила из-за травмы спины, но в 2016 году вернулась в большой спорт. В августе 2017 года на Универсиаде в Тайбэе Мария завоевала «золото» в эстафете 4×200 метров вольным стилем и «серебро» в эстафете 4×100 метров.

Брат Иван и сестра Екатерина также занимаются плаванием.

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