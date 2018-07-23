В ДТП в Прикамье пострадала участница Олимпийских игр, её брат погиб
Пловцы попали в аварию 22 июля.
Пловцы попали в аварию 22 июля.
В ночь на 22 июля на трассе в Пермском крае разбились известные пловцы из Чайковского. Участница Олимпийских игр Мария Баклакова получила травмы и, по словам друзей, находится в реанимации. Её брат — Иван Баклаков — погиб.
«Прощание родных и близких с Иваном Баклаковым состоится 25 июля с 110 до 12 часов в ритуальном зале города Чайковский по улице Вокзальная, 12а (у автовокзала)», — сообщила сестра Ивана и Марии Екатерина Баклакова.
Напомним, Мария Баклакова стала участницей Олимпийских игр в Лондоне. Тогда спортсменке было всего 15 лет. Мария участвовала в эстафете, но тогда российские пловчихи не смогли выйти в финал.
Несколько сезонов Мария Баклакова пропустила
Брат Иван и сестра Екатерина также занимаются плаванием.