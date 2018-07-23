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10:35 (мск), источник: РИА Крым

Двое в лодке и ребенок: спасение туристов на воде в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл — РИА Новости Крым. В селе Стерегущее Раздольненского района спасли двух мужчин и ребенка, которых на лодке уносило в открытое море. Об этом рассказали в пресс-службе крымского управления МЧС.

Источник: РИА "Новости"

Происшествие произошло в воскресенье возле базы отдыха «Волна». Туристов в резиновом плавсредстве унесло от берега на расстояние 600 метрах.

Прибывшие на место ЧП спасатели взяли лодку на буксир и доставили к берегу. В ней находились житель Чувашской Республики 1976 года рождения, житель Московской области 1973 года рождения и ребенок 2008 года рождения. В медицинской помощи они не нуждались.

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