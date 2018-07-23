В Воронеже при столкновении 3 автомобилей пострадал 5-летний мальчик
Ребенок получил закрытую
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Ребенок получил закрытую
При столкновении трех машин в Воронеже пострадал пятилетний мальчик, сообщили в «системе-112». Авария произошла в 23:48 воскресенья, 22 июля.
Автомобили Scoda, ВАЗ и Mazda столкнулись на съезде с трассы М4 «Дон» в направлении торгового центра «Твой дом». Ребенок получил закрытую
Мальчику оказали помощь на месте. Родители отказались от госпитализации пострадавшего.