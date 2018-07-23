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10:55 (мск), источник: Комсомольская правда

«Паровозик из машин»: в Кстовском районе столкнулись шесть автомобилей

Сейчас в причинах разбираются следователи.

Источник: Reuters

В Кстовском районе Нижегородской области на въезде в село Слободское столкнулись несколько машин. На дороге образовался целый паровозик. ЧП произошло 22 июля около 14:15.

Как рассказала «Комсомольской правде» одна из очевидцев ДТП Алина Дмитриева (имя и фамилия заменены), причиной случившегося стало несоблюдение дистанции одного из автомобилистов.

Предполагаемый виновник аварии находился в середине «паровозика».

— У первой машины минимальные повреждения, и там пострадал ребенок, у остальных все гораздо серьезнее, — пояснила девушка.

По ее словам, сейчас по факту аварии идет следствие, ведется дознание. Причины и обстоятельства выясняются.

— Дистанцию соблюдать нужно, даже если и плотное движение. Если и въедут в тебя, то хоть ты не догонишь перед собой. Всем удачи на дорогах, — прокомментировала в соцсетях Аня Моторина.

— Люди все недалекие и злые.. Остановилась лишь одна машина, чтобы предложить помощь и подбросить до города.. Проехала не одна сотня машин за все время и все орали в окна, ржали, снимали как обезьян в зоопарке, так же как этот аноним… где ваши головы? — возмутилась Татьяна Полетаева.

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