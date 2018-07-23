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11:08 (мск), источник: Калининград.Ru

В центре Калининграда мужчина упал в Преголю и утонул

В воскресенье, 22 июля, в Преголе утонул мужчина. Об этом корреспонденту Калининград.Ru рассказал источник в экстренных службах города.

Около 14:30 спасателям поступила информация о том, что на набережной в районе улицы Эпроновской мужчина упал с парапета в реку и не всплыл. На место прибыли специалисты, однако обнаружить пострадавшего не удалось.

Спустя час водолазы нашли тело в Преголе на расстоянии метра от берега. Погибшего передали сотрудникам полиции для проведения следственных действий.

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