В Бавлинском районе утонул подросток

Трагедия произошла 22 июля недалеко от деревни Уба. Подросток купался в карьере, расположенном на повороте на город Октябрьский Башкирской Республики. По словам очевидцев, на расстоянии 50 метров от берега он неожиданно ушел под воду. Спасатели вытащили тело парня с глубины 7−8 метров.