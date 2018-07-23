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13:19 (мск), источник: АиФ Казань

В Бавлинском районе утонул подросток

17-летний молодой человек утонул в Бавлинском районе, сообщает пресс-служба МЧС Татарстана.

Источник: Аргументы и факты

Трагедия произошла 22 июля недалеко от деревни Уба. Подросток купался в карьере, расположенном на повороте на город Октябрьский Башкирской Республики. По словам очевидцев, на расстоянии 50 метров от берега он неожиданно ушел под воду. Спасатели вытащили тело парня с глубины 7−8 метров.

Кроме того, 22 июля в Алексеевском районе в реке Каратон около села Сухие Курнали утонул 43-летний мужчина.

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