В Бавлинском районе утонул подросток
17-летний молодой человек утонул в Бавлинском районе, сообщает
17-летний молодой человек утонул в Бавлинском районе, сообщает
Трагедия произошла 22 июля недалеко от деревни Уба. Подросток купался в карьере, расположенном на повороте на город Октябрьский Башкирской Республики. По словам очевидцев, на расстоянии 50 метров от берега он неожиданно ушел под воду. Спасатели вытащили тело парня с глубины 7−8 метров.
Кроме того, 22 июля в Алексеевском районе в реке Каратон около села Сухие Курнали утонул 43-летний мужчина.