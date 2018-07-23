Шестерых сотрудников ярославской колонии задержали из-за видео о пытках

ЯРОСЛАВЛЬ, 23 июл — РИА Новости. «Установлены личности всех сотрудников исправительной колонии, которые принимали участие в избиении заключенного. Сегодня уже задержаны шесть человек», — сказано в релизе.

Видео с избиением заключенного тюремщиками на прошлой неделе опубликовала «Новая газета». По ее информации, инцидент произошел в июне прошлого года в исправительной колонии № 1 в Ярославле. ФСИН позднее подтвердила время и место событий, зафиксированных на видео. Возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий.