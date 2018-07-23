Под Всеволожском на батуте пострадали дети

Следствие установило, что в июне 33-летний житель Всеволожска незаконно и нарушая правила безопасности, установил надувной батут для предоставления услуг в сфере отдыха и развлечения. В итоге, батут опрокинулся из-за сильного порыва ветра. В тот момент на нем находились три ребенка в возрасте 6 и 8 лет. Две девочки во время падения никаких травм не получили, а у мальчика повреждения средней тяжести.