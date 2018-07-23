Под Всеволожском на батуте пострадали дети
Он опрокинулся
Он опрокинулся
В поселке Романовка Всеволожского района
Следствие установило, что в июне 33-летний житель Всеволожска незаконно и нарушая правила безопасности, установил надувной батут для предоставления услуг в сфере отдыха и развлечения. В итоге, батут опрокинулся
В настоящее время уголовное дело (по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности») с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения.
Перед началом учебного года специалисты проверят качество школьной формы.