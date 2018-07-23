У пассажира маршрутки изъяли два килограмма героина в Волгограде
Сотрудники региональных УФСБ и ГУ МВД пресечена деятельность 20-летнего волгоградца, причастного к организации канала доставки наркотиков на территорию Волгоградской области.
Сотрудники региональных УФСБ и ГУ МВД пресечена деятельность 20-летнего волгоградца, причастного к организации канала доставки наркотиков на территорию Волгоградской области.
Как сообщает
Отметим, что ФСБ уже завершило расследование уголовного дела, возбужденного в отношении молодого человека, и передало его в областную прокуратуру для утверждения обвинительного заключения, поле