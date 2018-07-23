У пассажира маршрутки изъяли два килограмма героина в Волгограде

Как сообщает пресс-служба регионального УФСБ, у молодого человека, ехавшего в маршрутке «Москва-Волгоград», нашли два килограмма героина при личном досмотре в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий.

Отметим, что ФСБ уже завершило расследование уголовного дела, возбужденного в отношении молодого человека, и передало его в областную прокуратуру для утверждения обвинительного заключения, поле чего-то будет направлено в суд.