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11:56 (мск), источник: АиФ Волгоград

У пассажира маршрутки изъяли два килограмма героина в Волгограде

Сотрудники региональных УФСБ и ГУ МВД пресечена деятельность 20-летнего волгоградца, причастного к организации канала доставки наркотиков на территорию Волгоградской области.

Как сообщает пресс-служба регионального УФСБ, у молодого человека, ехавшего в маршрутке «Москва-Волгоград», нашли два килограмма героина при личном досмотре в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий.

Отметим, что ФСБ уже завершило расследование уголовного дела, возбужденного в отношении молодого человека, и передало его в областную прокуратуру для утверждения обвинительного заключения, поле чего-то будет направлено в суд.

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