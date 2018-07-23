Жительница Сызрани из ревности воткнула нож в грудь супруга
Мужчину госпитализировали в больницу.
Мужчину госпитализировали в больницу.
Утром в понедельник, 23 июля, на улице Баженова в Сызрани разыгралась семейная драма. Там жительница одной из квартир поссорилась со своим мужем и воткнула ему нож в область сердца, передает
По предварительным данным, конфликт произошел на почве ревности. Как утверждают соседи семьи, такие ссоры у них происходили частенько, да и ножом женщина размахивала уже не впервые.
На место происшествия была вызвана скорая. Медики оказали мужчине необходимую помощь и увезли в больницу. В настоящее время все обстоятельства и подробности случившегося устанавливаются.