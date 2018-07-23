Под Севастополем сгорели две машины детской туристической группы и собака

Источник: РИА Новости

Два автомобиля с вещами, документами и находившейся внутри одной из них собакой, которые принадлежали организаторам детского военно-патриотического клуба, сгорели в ночь на воскресенье в районе каньона Узунджа, Байдарская долина (Севастополь). В результате ЧП дети, палаточный лагерь которых располагался рядом, не пострадали, они были эвакуированы. Полиция ведет расследование инцидента, сообщил руководитель военно-патриотического клуба Артур Удяков.

«По данному факту следственным отделом МВД России по Балаклавскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью второй статьи 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение имущества)», — сообщили в полиции.

Полиция проводит необходимые мероприятия для расследования инцидента и задержания злоумышленников, сказали в ведомстве. Удяков не стал комментировать версии поджога, но рассказал подробности ЧП.

«В нашей группе было 24 ребенка от пяти до 16 лет, все из Севастополя, я руководитель военно-патриотического клуба. Мы с детьми занимаемся спецификой самообороны и рукопашным боем … Никто из детей не пострадал, две машины, в одной из которых находилась собака (йоркширский терьер), сгорели», — сказал Удяков.