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11:38 (мск), источник: Newslab.ru

Отец с сыном погибли в застрявшей машине на юге Красноярского края

Тела 11-летнего мальчика и 32-летнего мужчины без внешних признаков насильственной смерти обнаружили в таежном массиве в верховьях реки Тайгиш.

Следователи устанавливают обстоятельства смерти мужчины и его малолетнего сына в Ермаковском районе Красноярского края. Тела 11-летнего мальчика и 32-летнего мужчины без внешних признаков насильственной смерти обнаружили в таежном массиве в верховьях реки Тайгиш. Они находились в автомобиле УАЗ-31514.

Позже следователи установили, что погибшие в компании друзей отца поехали туда на рыбалку. Не доехав до места примерно 10 километров, автомобиль увяз в грунте. Один из мужчин пешком пошел за помощью в поселок Танзыбей, двое других отправились на рыбалку, а отец с сыном остались около машины сушить промокшие вещи.

«Через несколько часов мужчины вернулись с рыбалки и обнаружили отца с сыном без признаков жизни в автомобиле с работающим двигателем. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — рассказали в ГСУ СК по краю.

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