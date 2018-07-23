Отец с сыном погибли в застрявшей машине на юге Красноярского края

Следователи устанавливают обстоятельства смерти мужчины и его малолетнего сына в Ермаковском районе Красноярского края. Тела 11-летнего мальчика и 32-летнего мужчины без внешних признаков насильственной смерти обнаружили в таежном массиве в верховьях реки Тайгиш. Они находились в автомобиле УАЗ-31514.

Позже следователи установили, что погибшие в компании друзей отца поехали туда на рыбалку. Не доехав до места примерно 10 километров, автомобиль увяз в грунте. Один из мужчин пешком пошел за помощью в поселок Танзыбей, двое других отправились на рыбалку, а отец с сыном остались около машины сушить промокшие вещи.