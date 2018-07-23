Житель Красноярска выписал себе из Германии 1,5 килограмма наркотиков

Источник: Комсомольская правда

Беспрецедентно большую партию тяжелых наркотиков задержали сотрудники Красноярской таможни совместно с УФСБ России по Красноярскому краю. Как рассказали в пресс-службе Красноярской таможни, примерно 1,5 килограмма выписал себе из Германии 18-летний житель Красноярска.

— В одной посылке были обнаружены 2 009 таблеток во флаконах с маркировками спортивного питания, в другой — 1 239 таблеток, тщательно упакованных для сокрытия от таможенного контроля, — говорят в пресс-службе Красноярской таможени.