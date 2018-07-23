Житель Красноярска выписал себе из Германии 1,5 килограмма наркотиков
«Посылку» с контрабандой получили таможенники и сотрудники УФСБ.
«Посылку» с контрабандой получили таможенники и сотрудники УФСБ.
Беспрецедентно большую партию тяжелых наркотиков задержали сотрудники Красноярской таможни совместно с УФСБ России по Красноярскому краю. Как рассказали в
— В одной посылке были обнаружены 2 009 таблеток во флаконах с маркировками спортивного питания, в другой — 1 239 таблеток, тщательно упакованных для сокрытия от таможенного контроля, — говорят в
Лабораторные анализы подтвердили подозрения правоохранителей: это наркотик, причем, довольно дорогой, относящийся к категории тяжелых. В отношении парня завели уголовное дело по ч. 4 ст. 229.1 УК РФ (контрабанда наркотических средств в особо крупном размере). Санкция статьи предусматривает наказание — до двадцати лет лишения свободы со штрафом в 1 миллион рублей.