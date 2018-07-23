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11:36 (мск), источник: Комсомольская правда

Житель Красноярска выписал себе из Германии 1,5 килограмма наркотиков

«Посылку» с контрабандой получили таможенники и сотрудники УФСБ.

Источник: Комсомольская правда

Беспрецедентно большую партию тяжелых наркотиков задержали сотрудники Красноярской таможни совместно с УФСБ России по Красноярскому краю. Как рассказали в пресс-службе Красноярской таможни, примерно 1,5 килограмма выписал себе из Германии 18-летний житель Красноярска.

— В одной посылке были обнаружены 2 009 таблеток во флаконах с маркировками спортивного питания, в другой — 1 239 таблеток, тщательно упакованных для сокрытия от таможенного контроля, — говорят в пресс-службе Красноярской таможени.

Лабораторные анализы подтвердили подозрения правоохранителей: это наркотик, причем, довольно дорогой, относящийся к категории тяжелых. В отношении парня завели уголовное дело по ч. 4 ст. 229.1 УК РФ (контрабанда наркотических средств в особо крупном размере). Санкция статьи предусматривает наказание — до двадцати лет лишения свободы со штрафом в 1 миллион рублей.

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