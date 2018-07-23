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12:29 (мск), источник: ЮГА.ру

В Анапе во время ливня произошел камнепад. Пострадала женщина

В Анапе ночью 23 июля произошел ливень, который спровоцировал камнепад.

«С 3:20 до 4:00 на курорте выпало 50 мм осадков. Такой показатель позволяет отнести ливень к опасным метеорологическим явлениям. Дождь спровоцировал камнепад. В результате пострадала одна женщина. Она обратилась в больницу, где ей оказали медицинскую помощь», — рассказал порталу Юга.ру начальник управления гражданской обороны и защиты населения администрации Анапы Сергей Семерков.

Он добавил, что заявок о подтоплениях не было. Объекты инфраструктуры не пострадали.

Как сообщали Юга.ру, в Краснодарском крае до 26 июля метеорологи ожидают ливни с грозами.

Днем 22 июля в Краснодаре примерно за полчаса выпало 30 мм осадков, в результате оказались подтопленными более 20 участков улиц. Движение общественного транспорта было частично приостановлено. Изначально улицах города работало 12 спецмашин.

Вечером восстановили движение троллейбусов на улицах Октябрьской и Мира. За ночь устранили последствия подтоплений на 47 участках.

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