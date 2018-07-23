Под Правдинском по вине нетрезвого водителя погиб пассажир Volkswagen

Авария произошла в воскресенье, 22 июля, в районе посёлка Вишнёвое недалеко от поворота на Знаменку. Информация о происшествии поступила диспетчеру в 12:40.

Водитель Volkswagen не справился с управлением и врезался в дерево. Как установили медики, мужчина был пьян. В результате аварии он выжил. На месте погиб пассажир автомобиля, 38-летний мужчина.

Нетрезвого 40-летнего автомобилиста госпитализировали в реанимацию БСМП. Врачи диагностировали у него сотрясение мозга, переломы грудной клетки, ампутировали ему два пальца ноги. Кроме того, из-за аварии мужчина получил тяжёлую рану промежности.