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18:09 (мск), источник: Клопс.ru

Под Правдинском по вине нетрезвого водителя погиб пассажир Volkswagen

Под Правдинском в ДТП погиб 38-летний мужчина. Об этом «Клопс» рассказал источник в экстренных службах региона.

Авария произошла в воскресенье, 22 июля, в районе посёлка Вишнёвое недалеко от поворота на Знаменку. Информация о происшествии поступила диспетчеру в 12:40.

Водитель Volkswagen не справился с управлением и врезался в дерево. Как установили медики, мужчина был пьян. В результате аварии он выжил. На месте погиб пассажир автомобиля, 38-летний мужчина.

Нетрезвого 40-летнего автомобилиста госпитализировали в реанимацию БСМП. Врачи диагностировали у него сотрясение мозга, переломы грудной клетки, ампутировали ему два пальца ноги. Кроме того, из-за аварии мужчина получил тяжёлую рану промежности.

Обстоятельства ДТП устанавливаются.

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