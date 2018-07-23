Адвокат, обнародовавшая видео с пытками в ярославской колонии, уехала из России

Источник: РИА "Новости"

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU — Адвокат одного из заключенных ярославской колонии, обнародовавшая видеоролик с истязанием своего подзащитного, уехала из России и попросила о госзащите, сообщает в понедельник фонд «Общественный вердикт».

«Защитник пострадавшего от пыток в колонии № 1 Ярославля Евгения Макарова адвокат фонда “Общественный вердикт” Ирина Бирюкова уехала из страны и обратилась в официальные органы РФ за государственной защитой для себя и своей семьи», — говорится в сообщении фонда.

Бирюкова в понедельник подтвердила «Интерфаксу», что покинула Россию.

На опубликованной правозащитниками видеозаписи 18 сотрудников колонии пытают скованного наручниками заключенного.