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13:38 (мск), источник: Интерфакс

Адвокат, обнародовавшая видео с пытками в ярославской колонии, уехала из России

Она также попросила о госзащите для себя и своей семьи.

Источник: РИА "Новости"

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU — Адвокат одного из заключенных ярославской колонии, обнародовавшая видеоролик с истязанием своего подзащитного, уехала из России и попросила о госзащите, сообщает в понедельник фонд «Общественный вердикт».

«Защитник пострадавшего от пыток в колонии № 1 Ярославля Евгения Макарова адвокат фонда “Общественный вердикт” Ирина Бирюкова уехала из страны и обратилась в официальные органы РФ за государственной защитой для себя и своей семьи», — говорится в сообщении фонда.

Бирюкова в понедельник подтвердила «Интерфаксу», что покинула Россию.

На опубликованной правозащитниками видеозаписи 18 сотрудников колонии пытают скованного наручниками заключенного.

Ранее в региональном СКР сообщили, что установлены личности всех сотрудников колонии, подозреваемых в пытках заключенного, шестеро из них уже задержаны.

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