В Крыму задержали лжесоветников Аксенова при попытке получить 5 млн рублей

«Ко мне через Facebook обратились люди. Они не могли пробить определенные вещи с точки зрения ФЦП. Они мне рассказали, что есть люди, представляющиеся “решалами”, которые в Совете министров, в том числе со мной, легко могут договориться по всем вопросам. Я им ответил: очень хорошо, давайте привлечем МВД и “договоримся”. Это не должностные лица, а жулики, которые мошенническим способом пытались получить 5 миллионов рублей», — рассказал глава РК.