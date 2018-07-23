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13:24 (мск), источник: РИА Крым

В Крыму задержали лжесоветников Аксенова при попытке получить 5 млн рублей

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл — РИА Новости Крым. Крымские правоохранители задержали лиц, выдававших себя за советников главы РК Сергея Аксенова. Они вымогали деньги в обмен на обещание содействия в решении проблем на уровне республиканских властей. Об этом Аксенов рассказал журналистам в Симферополе.

Источник: РИА "Новости"

«Ко мне через Facebook обратились люди. Они не могли пробить определенные вещи с точки зрения ФЦП. Они мне рассказали, что есть люди, представляющиеся “решалами”, которые в Совете министров, в том числе со мной, легко могут договориться по всем вопросам. Я им ответил: очень хорошо, давайте привлечем МВД и “договоримся”. Это не должностные лица, а жулики, которые мошенническим способом пытались получить 5 миллионов рублей», — рассказал глава РК.

По его словам, соответствующие обращения были переадресованы в Антикоррупционный комитет и МВД. Через три дня «решал» задержали с поличным.

Аксенов также отметил, что такой случай не единичен. «Было около десятка таких эпизодов, когда люди обращались ко мне с подобными жалобами. Я их непосредственно за руку подводил к прокуратуре и МВД. После этого происходили задержания мошенников», — сообщил он.

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