В выходные в Санкт-Петербурге утонули четверо мужчин

Источник: Аргументы и факты

В жаркие выходные, 21 и 22 июля, в Санкт-Петербурге утонули четверо мужчин. Об этом сообщили в пресс-службе городского МЧС.

Вечером в субботу, 21 июля, возле дома № 26 на Октябрьской набережной 22-летний юноша пришел на помощь прохожей, которая выронила в реку свою сумку. Молодой человек не выплыл. Его тело достали водолазы на расстоянии 25 метров от берега.

Еще три трагедии произошло в воскресенье, 22 июля. Один мужчина утонул в пруду на проспекте Просвещения, второй — на канале Грибоедова. Вечером еще один петербуржец утонул в парке 300-летия.