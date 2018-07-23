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13:36 (мск), источник: Югополис

Стало известно о смерти девочки, захлебнувшейся в море в Анапе

Несчастный случай с 10-летним ребенком, приехавшим на отдых в Анапу из Мурманска, произошел две недели назад. Купаясь в море, девочка захлебнулась в воде.

Источник: Югополис

Ребенка экстренно доставили в краснодарскую больницу. Врачи зафиксировали у нее отек головного мозга, кому третьей степени и сердечно-сосудистую недостаточность. Несмотря на старания врачей, пострадавшая скончалась, сообщает телеканал «360».

О ребенке, который чуть не утонул, купаясь в районе Высокого берега, ранее сообщал «Югополис».

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