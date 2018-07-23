Стало известно о смерти девочки, захлебнувшейся в море в Анапе
Несчастный случай с 10-летним ребенком, приехавшим на отдых в Анапу из Мурманска, произошел две недели назад. Купаясь в море, девочка захлебнулась в воде.
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Несчастный случай с 10-летним ребенком, приехавшим на отдых в Анапу из Мурманска, произошел две недели назад. Купаясь в море, девочка захлебнулась в воде.
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О ребенке, который чуть не утонул, купаясь в районе Высокого берега, ранее сообщал «Югополис».