Стало известно о смерти девочки, захлебнувшейся в море в Анапе

Стало известно о смерти девочки, захлебнувшейся в море в Анапе

Несчастный случай с 10-летним ребенком, приехавшим на отдых в Анапу из Мурманска, произошел две недели назад. Купаясь в море, девочка захлебнулась в воде.