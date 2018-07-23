Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Ответ на слова Корейбы : «Чтоб всем так «сломали» жизнь»
Дальнобойщик жестко наказал вора, который хотел слить топливо
Кристина Асмус показала, как ее 4-летняя дочь выбирает «свадебное» платье
Куда не стоит ехать отдыхать летом (фото)
Проверь себя: у 99% людей от этих звуков бегают мурашки
«Раскаиваюсь каждый день»Как изменил Америку скандал с Моникой Левински
Дмитрий Тарасов растрогал соцсети снимком с новорожденной дочкой
В соцсетях спорят, на кого больше похожа дочка Дакоты и Соколовского
Поклонники разочарованы фотопробами Харатьяна в «Гардемарины 4»
Назван самый возмутительный фильм года
"Довел бабку": в Сети возмущены откровенным фото Солнца с женой
Ксения Стриж вернула ребенка в детский дом - СМИ
Проверь себя: у 99% людей от этих звуков бегают мурашки
Екатерина Стриженова примерила «платье-тюльпан»
Усыновленный Ксенией Стриж Никита вернулся в детдом
Медведева вышла замуж за иностранца
Куда не стоит ехать отдыхать летом (фото)
6 соток и бурьян: можно ли купить дачу за миллион
Фоторепортажи
16Ливневые дожди в Японии
12Дети, пропавшие в тайской пещере, найдены
13:10 (мск), источник: ИА Башинформ

В ДТП с двумя вахтовыми автобусами под Уфой пострадали 9 человек

Утром на Западном тракте по улице Энергетиков Орджоникидзевского района Уфы произошло дорожно-транспортное происшествие. По информации регионального МЧС, столкнулись два вахтовых автобуса «НефАЗ» и «Ивеко». Имеются пострадавшие.

Источник: Башинформ

Позже стало известно, что в ДТП пострадали девять человек.

«По уточненным данным Минздрава, за медицинской помощью обратились девять пассажиров автобусов. Один из них госпитализирован, остальные будут получать лечение амбулаторно», — заявил﻿ «РИА Новости» представитель регионального ведомства. По предварительным данным, виновником аварии мог стать водитель «Ивеко», который набрал большую скорость и «догнал» «НефАЗ».

Во время загрузки произошла ошибка.
Все новости региона
Власти Башкирии позвали уфимцев и гостей города на матч Лиги Европы «Уфа» - «Домжале»
Медведев раскритиковал чиновников Северного Кавказа
Собака открыла багажный отсек самолета при подлете к Москве
Астрономы предупредили о магнитной буре
Художница делает из шерсти реалистичные 3D-портреты котов (фото)
«Скорее бы выйти из проклятой тайги». Почему пропадают туристы
Названы главные смертельные угрозы человечеству в 21 веке
СКР возбудил дело в отношении прокуроров и судей Литвы
Спорт
Футболиста сборной России оценили в 50 миллионов евро На данный момент три клуба — «Челси», «Монако» и «Ювентус» — претендуют на Александра Головина
Hi-Tech
Не боится жары, воды, падений: мощный флагман уже в России LG G7 ThinQ: топовый процессор Snapdragon 845, экран с модным «вырезом», который можно скрыть, и крутая защита
Авто
Дальнобойщик жёстко наказал вора, который хотел слить топливо Инцидент, который произошёл на испанском грузовом паркинге, сейчас обсуждает вся дальнобойная общественность Европы
Кино
Поклонники разочарованы фотопробами Харатьяна в «Гардемарины 4» Режиссер Светлана Дружинина показала снимки Дмитрия Харатьяна и Александра Домогарова, которые вновь примерили образы любимых зрителями героев
Недвижимость
Куда не стоит ехать отдыхать летом
Названы лучшие города России для обогащения на жилье
Танковое училище в Челябинске решили превратить в жилье
Шесть соток и бурьян: можно ли купить дачу за миллион
Леди
Это неродное: звезды до и после наращенных волос Вспоминаем самые разительные примеры до и после появления накладных прядей в жизни знаменитостей
Дети
Дмитрий Тарасов растрогал соцсети снимком с новорожденной дочкой Как футболист назвал свою вторую дочь, пока неизвестно.
Все о ремонте
8 способов создать интерьер в морском стиле
Как совместить спальню с гостиной: 10 важных моментов
Ванная комната с душевой кабиной: 55 примеров обустройства
Пляжный интерьер двухуровневого пентхауса в Сочи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь