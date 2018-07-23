В ДТП с двумя вахтовыми автобусами под Уфой пострадали 9 человек

Позже стало известно, что в ДТП пострадали девять человек.

«По уточненным данным Минздрава, за медицинской помощью обратились девять пассажиров автобусов. Один из них госпитализирован, остальные будут получать лечение амбулаторно», — заявил﻿ «РИА Новости» представитель регионального ведомства. По предварительным данным, виновником аварии мог стать водитель «Ивеко», который набрал большую скорость и «догнал» «НефАЗ».