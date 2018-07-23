Молдавского певца Рики Ардезиану, обвиняемого в сутенерстве, оправдали
Певца Рики Ардезиану, обвиняемого в сутенерстве, оправдали.
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Певца Рики Ардезиану, обвиняемого в сутенерстве, оправдали.
Такое решение принял кишиневский суд.
Прокуроры с вердиктом не согласны и намерены его обжаловать. Они просили для подсудимого четырех лет тюрьмы.
Музыкант оказался под следствием после жалобы двух женщин. Они заявили, что Ардезяну принуждал их к проституции. Сам он обвинения отвергал.