Молдавского певца Рики Ардезиану, обвиняемого в сутенерстве, оправдали

Прокуроры с вердиктом не согласны и намерены его обжаловать. Они просили для подсудимого четырех лет тюрьмы.

Музыкант оказался под следствием после жалобы двух женщин. Они заявили, что Ардезяну принуждал их к проституции. Сам он обвинения отвергал.