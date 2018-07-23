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13:40 (мск), источник: АиФ Прикамье

В Перми произошёл пожар в жилом комплексе «Гулливер»

Чёрный дым вырывался с балкона на 9 этаже.

Источник: Аргументы и факты

Днём 23 июля произошёл пожар на 9 этаже в доме № 48 б по улице Революции. Горела квартира на 9 этаже новостройки в жилом комплексе «Гулливер».

«Мы сидели у друга на 22 этаже. Примерно в 14.10 начала выть пожарная сирена в холле, включилась пожарная вентиляция. Все жильцы стали выбегать на балкон, чтобы узнать, что случилось. С балкона на 9 этаже валил густой чёрный дым. В квартире, где мы были стало сильно пахнуть горелым», — рассказал пермяк Владимир, который стал очевидцем ЧП.

К дому подъехали четыре пожарные машины. Жильцы стали выходить на улицу по пожарной лестнице.

Приехала скорая помощь, но, по словам очевидцев, на пожаре никто не пострадал.

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