В Перми произошёл пожар в жилом комплексе «Гулливер»

«Мы сидели у друга на 22 этаже. Примерно в 14.10 начала выть пожарная сирена в холле, включилась пожарная вентиляция. Все жильцы стали выбегать на балкон, чтобы узнать, что случилось. С балкона на 9 этаже валил густой чёрный дым. В квартире, где мы были стало сильно пахнуть горелым», — рассказал пермяк Владимир, который стал очевидцем ЧП.