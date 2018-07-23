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17:29 (мск), источник: Клопс.ru

Под Зеленоградском тракторист зацепил манипулятором ЛЭП и погиб от удара током

Под Зеленоградском от удара током погиб 38-летний мужчина. Об этом «Клопс» сообщил источник в экстренных службах региона.

Мужчина работал на тракторе, к которому была прикреплена стрела манипулятора. В какой-то момент он зацепил высоковольтные провода. От разряда рабочий погиб мгновенно.

12 июля под Зеленоградском при похожих обстоятельствах погиб 41-летний оператор манипулятора. Стрела спецтехники зацепила провода высоковольтной линии электропередач, в результате транспортное средство загорелось.

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