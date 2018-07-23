На дне Волги нашли фугасную авиабомбу времен ВОВ

Источник: РИА Новости

«В городе Краснослободске в районе х. Бобры, на дне реки Волги жителями была обнаружена фугасная авиационная бомба времён Великой Отечественной войны, предположительно ФАБ-250», — говорится в сообщении ведомства.

Краснослободск находится на противоположном берегу от Волгограда. Здесь любят отдыхать горожане на пляже.

По данным экстренных служб, место обнаружения бомбы находится под охраной, угрозы населению нет.

«Решение о способе обезвреживания опасной находки будет принято на месте после обследования ФАБ специалистами пиротехнического расчёта (Донского спасательного центра МЧС России — ред.)», — уточняет региональный МЧС.