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16:45 (мск), источник: РИА Новости

На дне Волги нашли фугасную авиабомбу времен ВОВ

ВОЛГОГРАД, 23 июл — РИА Новости. Фугасную авиационную бомбу времен Великой Отечественной войны нашли местные жители на дне Волги в городе Краснослободск Волгоградской области, сообщает в понедельник ГУ МЧС по региону.

Источник: РИА Новости

«В городе Краснослободске в районе х. Бобры, на дне реки Волги жителями была обнаружена фугасная авиационная бомба времён Великой Отечественной войны, предположительно ФАБ-250», — говорится в сообщении ведомства.

Краснослободск находится на противоположном берегу от Волгограда. Здесь любят отдыхать горожане на пляже.

По данным экстренных служб, место обнаружения бомбы находится под охраной, угрозы населению нет.

«Решение о способе обезвреживания опасной находки будет принято на месте после обследования ФАБ специалистами пиротехнического расчёта (Донского спасательного центра МЧС России — ред.)», — уточняет региональный МЧС.

Как отмечают спасатели, это уже 12 авиабомба, которую нашли на территории области в 2018 году.

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