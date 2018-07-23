Членов ОПГ «Законовские» осудили за нападение на адвоката Тамази Керимова

Гафурова признали виновным в пособничестве и подстрекательстве к умышленному причинению тяжкого вреда здоровью, по найму, путем подкупа; незаконном приобретении, сбыте, хранении и ношении оружия, боеприпасов и взрывных устройств. Ковегина также признали виновным в незаконном обороте оружия и взрывчатки. А Семина судили в связи с пособничеством и подстрекательством к нападению на адвоката.

Напомним, в апреле 2016 г. Гафуров по договоренности с заказчиком предложил Семину найти исполнителя для нападения на Тамази Керимова за 110 тыс. рублей. Семин согласился и предложил «работу» знакомому, который 29 апреля 2016 г. вместе с двумя другими мужчинами напали на жертву. Потерпевшего в результате госпитализировали.

Кроме того, в 2016 г. Гафуров незаконно приобрел для последующего сбыта пистолет, переделанный из газового сигнального, и семь патронов, а также ручную осколочную гранату Ф-1 со взрывателем. Оружие он впоследствии безвозмездно передал Ковегину. Весь арсенал в итоге изъяли у Ковегина при обыске.

Суд Железнодорожного района Самары приговорил Гафурова к трем годам лишения свободы, Семина — к двум годам, Ковегина — к шести месяцам. Отбывать наказание они будут в колонии общего режима.

В отношении Гафурова и Семина, обвиняемых по ч. 4 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»), уголовные дела выделены в отдельные производства, предварительное расследование по которым продолжается.

Следствие официально так и не назвало имя заказчика нападения на Керимова.