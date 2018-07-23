Мэр Краснодара: В городе серьезные проблемы с ливневой канализацией

В столице Кубани вот уже несколько дней подряд идет дождь. Каждый раз затапливает улицы, торговые центры и остановки. Ни зонтами, ни резиновыми сапогами в такой ситуации не спасешься. Только 22 июля за полчаса на город выпала практически месячная норма осадков — 47 миллиметров.

Мэр Краснодара Евгений Первышов после многочисленных подтоплений предложил создать в городе муниципальную службу для содержания ливневок. Сейчас эта работа находится на подряде, и её эффективной не назовешь.

— Проблемы в Краснодаре с состоянием ливневой канализации действительно серьезные. Ее необходимо полноценно содержать, регулярно промывать и прочищать. К тому же — такие залповые дожди, если смотреть статистику, становятся все чаще. И потребность в ликвидации локальных подтоплений — велика, — сказал глава города.