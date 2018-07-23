В Воронеже ковш мусоровоза упал на пассажирку автобуса

Невероятная и ужасная история произошла утром понедельника, 23 июля, на остановке у дома № 1 на улице Тепличной. Там ковш мусоровоза упал на маршрутку № 113 и оказался внутри салона — пострадала пассажирка «ПАЗа». Видео последствий случившегося опубликовали в группе «Настоящий Воронеж» в соцсети.