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15:09 (мск), источник: Вести - Воронеж

В Воронеже ковш мусоровоза упал на пассажирку автобуса

ЧП произошло прямо на остановке.

Невероятная и ужасная история произошла утром понедельника, 23 июля, на остановке у дома № 1 на улице Тепличной. Там ковш мусоровоза упал на маршрутку № 113 и оказался внутри салона — пострадала пассажирка «ПАЗа». Видео последствий случившегося опубликовали в группе «Настоящий Воронеж» в соцсети.

По словам свидетеля, женщина осталась жива, но находится в тяжёлом состоянии. «Вести-Воронеж» уточняют информацию о травмах пассажирки.

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