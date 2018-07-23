Перекрыт канал поставки белорусок в бордели и стрип-клубы Израиля
В результате совместной операции проведены задержания сутенеров не только в Израиле, но ив Беларуси.
В результате совместной операции проведены задержания сутенеров не только в Израиле, но ив Беларуси.
МИНСК, 23 июл- Sputnik. Израильские полицейские задержали пять сутенеров, которые организовали каналы поставки белорусских девушек в публичные дома Израиля. Кроме белорусок, в Израиль вывозились девушки из других стран СНГ.
По подозрению в торговле женщинами полиция задержала пятерых израильтян, им суд продлил на семь дней срок ареста, сообщает
«Расследование, которое длилось несколько месяцев, помогло выявить преступную сеть, которая занималась набором девушек в Беларуси и других постсоветских республиках для отправки в Израиль в качестве проституток», — отметили в полиции.
Задержанные сутенеры — репатрианты из бывшего СССР, которые переселились в различные города Израиля. Предварительно установлено, что в
Кроме этого, арестованные подозреваются в преступном сговоре, уклонении от уплаты налогов, отмывании денег и других экономических преступлениях.
Одновременно в Беларуси местными правоохранительными органами был задержан 57-летний гражданин Израиля, также состоявший в преступной группе, сказали в
Полиция установила личности девушек, все они отправлены в спецубежище для жертв насилия, где будут содержаться до окончания суда, сказали в полиции.