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14:51 (мск), источник: Sputnik.by

Перекрыт канал поставки белорусок в бордели и стрип-клубы Израиля

В результате совместной операции проведены задержания сутенеров не только в Израиле, но ив Беларуси.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 23 июл- Sputnik. Израильские полицейские задержали пять сутенеров, которые организовали каналы поставки белорусских девушек в публичные дома Израиля. Кроме белорусок, в Израиль вывозились девушки из других стран СНГ.

По подозрению в торговле женщинами полиция задержала пятерых израильтян, им суд продлил на семь дней срок ареста, сообщает пресс-служба израильской полиции.

«Расследование, которое длилось несколько месяцев, помогло выявить преступную сеть, которая занималась набором девушек в Беларуси и других постсоветских республиках для отправки в Израиль в качестве проституток», — отметили в полиции.

Задержанные сутенеры — репатрианты из бывшего СССР, которые переселились в различные города Израиля. Предварительно установлено, что в стрип-клубы и публичные дома сутенеры поставляли в том числе и несовершеннолетних девочек из стран СНГ, отметили полицейские.

Кроме этого, арестованные подозреваются в преступном сговоре, уклонении от уплаты налогов, отмывании денег и других экономических преступлениях.

Одновременно в Беларуси местными правоохранительными органами был задержан 57-летний гражданин Израиля, также состоявший в преступной группе, сказали в пресс-службе полиции.

Полиция установила личности девушек, все они отправлены в спецубежище для жертв насилия, где будут содержаться до окончания суда, сказали в полиции.

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 Перекрыт канал поставки белорусок в бордели и стрип-клубы Израиля
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