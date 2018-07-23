Перекрыт канал поставки белорусок в бордели и стрип-клубы Израиля

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 23 июл- Sputnik. Израильские полицейские задержали пять сутенеров, которые организовали каналы поставки белорусских девушек в публичные дома Израиля. Кроме белорусок, в Израиль вывозились девушки из других стран СНГ.

По подозрению в торговле женщинами полиция задержала пятерых израильтян, им суд продлил на семь дней срок ареста, сообщает пресс-служба израильской полиции.

«Расследование, которое длилось несколько месяцев, помогло выявить преступную сеть, которая занималась набором девушек в Беларуси и других постсоветских республиках для отправки в Израиль в качестве проституток», — отметили в полиции.

Задержанные сутенеры — репатрианты из бывшего СССР, которые переселились в различные города Израиля. Предварительно установлено, что в стрип-клубы и публичные дома сутенеры поставляли в том числе и несовершеннолетних девочек из стран СНГ, отметили полицейские.

Кроме этого, арестованные подозреваются в преступном сговоре, уклонении от уплаты налогов, отмывании денег и других экономических преступлениях.

Одновременно в Беларуси местными правоохранительными органами был задержан 57-летний гражданин Израиля, также состоявший в преступной группе, сказали в пресс-службе полиции.