В Зельвенском районе обнаружили машину с телом водителя через два дня после ДТП

Смертельное ДТП произошло в Зельвенском районе 20 июля. Около 8 часов вечера неподалеку от деревни Голынка 67-летний житель Минска не справился с управлением, в результате чего «Фольксваген» вылетел в кювет. Мужчина погиб.

«В милиции о ДТП стало известно только 22 июля. Разбитый автомобиль был обнаружен в кустах случайными прохожими, недалеко от него находилось и тело водителя», — отметили в ГАИ. Также выяснилось, что в момент аварии водитель был не один. Вскоре личность пассажира установили. 46-летний мужчина 21 июля обращался за помощью в больницу. Перелом ребер он объяснил падением с высоты.