Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В Сирии рухнул неопознанный военный самолет – СМИ
Дальнобойщик жестко наказал вора, который хотел слить топливо
В соцсетях спорят, на кого больше похожа дочка Дакоты и Соколовского
Куда не стоит ехать отдыхать летом (фото)
45-летняя Хайди Клум опубликовала пикантное фото
Британские следователи рассказали, кто отравил Скрипалей В Великобритании следователи рассказали о личностях тех, кто отравил Сергея Скрипаля и его дочь
5 знаменитостей, которые выросли без отцов
Сын Елены Ваенги позабавил соцсети обращением к Лайме Вайкуле
Павел Прилучный: «У меня будет совершенно неожиданный образ»
Школьник из Москвы покорил жюри британского «Голоса. Дети»
"Довел": в Сети возмущены откровенным фото Солнца с женой
Ксения Стриж вернула ребенка в детский дом - СМИ
Боярская и Матвеев устроили романтический отпуск в Питере
Шнуров закрутил роман с подругой собственной экс-жены
Усыновленный Ксенией Стриж Никита вернулся в детдом
Медведева вышла замуж за иностранца
Куда не стоит ехать отдыхать летом (фото)
6 соток и бурьян: можно ли купить дачу за миллион
Фоторепортажи
28Хорватия впервые вышла в финал ЧМ
16Ливневые дожди в Японии
15:37 (мск), источник: БЕЛТА

В Зельвенском районе обнаружили машину с телом водителя через два дня после ДТП

23 июля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Разбитую машину с телом погибшего водителя случайный прохожий обнаружил через два дня после аварии. Об этом БЕЛТА сообщили в управлении ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

Смертельное ДТП произошло в Зельвенском районе 20 июля. Около 8 часов вечера неподалеку от деревни Голынка 67-летний житель Минска не справился с управлением, в результате чего «Фольксваген» вылетел в кювет. Мужчина погиб.

«В милиции о ДТП стало известно только 22 июля. Разбитый автомобиль был обнаружен в кустах случайными прохожими, недалеко от него находилось и тело водителя», — отметили в ГАИ. Также выяснилось, что в момент аварии водитель был не один. Вскоре личность пассажира установили. 46-летний мужчина 21 июля обращался за помощью в больницу. Перелом ребер он объяснил падением с высоты.

Сейчас выясняются все обстоятельства аварии, а также странное поведение пассажира после нее.

Все новости региона
 У американского миллиардера нашли белорусские корни
Певец Александр Малинин снял клип в Мирском замке
Рассказавшая о пытках в ярославской колонии адвокат покинула РФ
Какие «милые» животные на самом деле опасны для человека
Из Стены Плача в Иерусалиме выпал стокилограммовый камень
Как выглядит самый необычный пляж Европы (фото)
Собака открыла багажный отсек самолета при подлете к Москве
«Глубоководный гигантизм». Как легенды о чудовищах стали правдой
«На камне проступили буквы»: самые необычные святыни России
Спорт
Дзюба: Когда узнала бабушка лет под сто, понял — это триумф! Полное эмоций интервью дал один из самых ярких игроков ЧМ-2018 в России
Hi-Tech
Названа дата «смерти» Sony PlayStation 4 Стало известно, когда ждать Sony PlayStation 5.
Авто
Дальнобойщик жёстко наказал вора, который хотел слить топливо Инцидент, который произошёл на испанском грузовом паркинге, сейчас обсуждает вся дальнобойная общественность Европы
Кино
Поклонники разочарованы фотопробами Харатьяна в «Гардемарины 4» Режиссер Светлана Дружинина показала снимки Дмитрия Харатьяна и Александра Домогарова, которые вновь примерили образы любимых зрителями героев
Недвижимость
От Дзюбы до Дзагоева: где живут российские футболисты
Домашние растения смогут следить за чистотой воздуха в квартире
Названы самые недорогие курорты Крыма
Курортник снял жилье у моря и попал в цыганский лагерь
Леди
Это неродное: звезды до и после наращенных волос Вспоминаем самые разительные примеры до и после появления накладных прядей в жизни знаменитостей
Дети
Дмитрий Тарасов растрогал соцсети снимком с новорожденной дочкой Как футболист назвал свою вторую дочь, пока неизвестно.
Все о ремонте
8 способов создать интерьер в морском стиле
Как совместить спальню с гостиной: 10 важных моментов
Ванная комната с душевой кабиной: 55 примеров обустройства
Пляжный интерьер двухуровневого пентхауса в Сочи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь