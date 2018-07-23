МЧС предупредило о возможных смерчах на Кубани

«До конца суток 23 июля, а также в течение суток 24 июля, ночью и утром 25 июля над Черным морем на участке побережья от Анапы до Магри имеется опасность формирования смерчей», — говорится в сообщении. В эти же дни в Краснодарском крае прогнозируются ливни в сочетании с грозой, градом, шквалистым усилением ветра до 25 метров в секунду. Также возможны подъемы уровней воды, местами с достижением неблагоприятных отметок.