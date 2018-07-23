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16:51 (мск), источник: Вести Иркутск

Следователи проводят проверку по факту смерти топ-менеджера нефтяной компании Ангарска

Топ-менеджер крупного нефтехимического предприятия Ангарска сгорел заживо. Происшествие произошло в нескольких метрах от его дачи. Что стало причиной гибели, выясняют следователи.

Куски обугленной обуви сейчас — всё, что напоминает о трагедии. В ночь на воскресенье в этом месте на окраине садоводства Усольского района заживо сгорел мужчина. Ему было 42 года. Владимир Моисеев — последний, кто видел погибшего живым. Очевидец проснулся от крика.

— Я увидел, что человек лежит в стороне. И горит оставшийся бензин. Я подошел, он еще дышал. Какое-то время он еще был в агонии, умирал. Где-то минут 30. Он был весь обугленный, — говорит очевидец Владимир Моисеев.

Погибший был начальником производства масел нефтяной компании Ангарска. Как рассказывают соседи, в день трагедии он вместе с семьей и родственниками находился у себя на даче. Ночью вышел с участка, и через 20 метров соседи увидели пламя.

По словам очевидцев, погибший пролежал на этом месте всю ночь. Родные узнали о трагедии только утром. Когда не нашли мужчину дома. В полицию о смерти мужчины сообщила жена. Оперативники нашли на месте железную канистру и зажигалку. Эти вещи сейчас изучают следователи.

— Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации начата доследственная проверка по факту обнаружения тела 42-летнего мужчины в одном из садоводств Усольского района. В настоящее время назначены судебные экспертизы, в том числе судебно-медицинская экспертиза, которая установит причину смерти, — говорит старший помощник руководителя СУ СКР по Иркутской области Юлия Крицкая.

Следователи рассматривают в качестве одной из версии смерти — самоубийств. Не исключено, что у ангарчанина возникли проблемы на работе. У погибшего остались трое детей.

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