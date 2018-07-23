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15:04 (мск), источник: Kazinform

Начался суд по делу о 52 сгоревших заживо пассажирах автобуса в Актюбинской области

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ — Предварительное заседание по делу о сгоревших в автобусе 52 пассажирах началось сегодня в Иргизском районном суде, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Источник: AP 2018
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«Сегодня в 10 утра в Иргизском районном суде началось предварительное заседание по делу о сгоревшем автобусе. Уголовное дело в отношении Максата Пернебекова, Нуржана Кыргызбаева, Барата Танатова, Тилепбаева и Пердебаева поступило 9 июля. Процесс проходит в суде Иргизского района, так как на данной территории произошел пожар автобуса, повлекший гибель 52 граждан Узбекистана», — говорит руководитель пресс-службы Актюбинского областного суда Анар Айтжанова.

В качестве обвиняемых проходят пять человек, это трое водителей сгоревшего автобуса, учредитель и механик ТОО «Азия транзит сервис».

Водители содержались под арестом с момента задержания, они обвиняются в нарушении правил эксплуатации транспортных средств, повлекшем смерть двух и более лиц, правил пожарной безопасности, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц. Работники компании обвиняются в ненадлежащем исполнении обязанностей в коммерческих организациях, выпуске в эксплуатацию неисправного автотранспортного средства, повлекшего смерть двух и более лиц, подделке официального документа, использовании заведомо подложного документа.

Владелец автобуса объявлен в международный розыск.

Как известно, 18 января 2018 года на трассе Самара — Шымкент у поселка Калыбай Иргизского района сгорел пассажирский автобус с 52 жителями Узбекистана. В живых остались 3 водителей — жителей Казахстана и 2 пассажира — граждане Узбекистана.

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 Начался суд по делу о 52 сгоревших заживо пассажирах автобуса в Актюбинской области
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