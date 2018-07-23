Настоящая жестокость: в Фергане мужчина убил соседа за неправильно припаркованное авто

«22 июля 2018 года примерно в 02:00 гражданин Ф. С., проживающий в махалле Хужакишлок Куштепинского района Ферганской области, увидев возле своего дома автомашину марки “Кобальт”, принадлежащую его соседу А. Т., учинил с ним ссору, ударил его несколько раз камнями в область головы и грудной клетки и умышленно убил», — сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры.