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15:14 (мск), источник: Publika.md

Девочка из Молдовы, отравившаяся парацетамолом, скончалась в больнице

Пятилетняя девочка из Сынджерейского района, получившая интоксикацию парацетамолом, скончалась.

Источник: Publika.md

В минувшую пятницу ее доставили вертолетом СМУРД в Бухарест, однако и врачи детской больницы скорой помощи имени Григоре Александреску оказались бессильны. Смерть наступила в воскресенье, около 11 часов.

Ребенок 15 июля выпил несколько таблеток парацетамола, оставшись дома без присмотра родителей. Девочку госпитализировали в Сынджерейскую районную больницу, затем в Бельцы, а оттуда в отделение реанимации столичного Института матери и ребенка.

Решение передать пациентку румынским специалистам в области детской токсикологии приняли после безуспешных попыток в течение двух дней добиться улучшения состояния ребенка.

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