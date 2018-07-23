Девочка из Молдовы, отравившаяся парацетамолом, скончалась в больнице
Пятилетняя девочка из Сынджерейского района, получившая интоксикацию парацетамолом, скончалась.
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Пятилетняя девочка из Сынджерейского района, получившая интоксикацию парацетамолом, скончалась.
В минувшую пятницу ее доставили вертолетом СМУРД в Бухарест, однако и врачи детской больницы скорой помощи имени Григоре Александреску оказались бессильны. Смерть наступила в воскресенье, около 11 часов.
Ребенок 15 июля выпил несколько таблеток парацетамола, оставшись дома без присмотра родителей. Девочку госпитализировали в Сынджерейскую районную больницу, затем в Бельцы, а оттуда в отделение реанимации столичного Института матери и ребенка.
Решение передать пациентку румынским специалистам в области детской токсикологии приняли после безуспешных попыток в течение двух дней добиться улучшения состояния ребенка.