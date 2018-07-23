Девочка из Молдовы, отравившаяся парацетамолом, скончалась в больнице

В минувшую пятницу ее доставили вертолетом СМУРД в Бухарест, однако и врачи детской больницы скорой помощи имени Григоре Александреску оказались бессильны. Смерть наступила в воскресенье, около 11 часов.



Ребенок 15 июля выпил несколько таблеток парацетамола, оставшись дома без присмотра родителей. Девочку госпитализировали в Сынджерейскую районную больницу, затем в Бельцы, а оттуда в отделение реанимации столичного Института матери и ребенка.