В столичном Управлении ЖКХ выявили многочисленные факты хищений

Выяснилось в частности, что деньги списывали на заправку спецтранспорта, который на самом деле не выезжал из гаража, а также на ремонт коммуникаций, которого в действительности не было.



«Машины, которые подметают улицы, оказываются, продолжают ездить даже в период ремонта и простоя. Так выходит по документам. На их заправку израсходовано 16 тысяч леев», — сказал и.о. мэра столицы Руслан Кодряну.



Согласно результатам аудиторской проверки, на покраску всего нескольких труб в подвалах было потрачено 80 тысяч леев. Списывали средства и на неизрасходованный бензин.



«Данные о работе спецтранспорта примерно в течение 718 моточасов отличаются от данных GPS. А такие навигаторы установлены на всех машинах. Выяснилось, что транспорт кружит по территории и расходует бензин», — сказал и.о. мэра столицы Руслан Кодряну.



Нынешний начальник Управления ЖКХ не стал отрицать факты, изложенные в аудиторском отчете. Он заверил, что виновные в нарушениях будут наказаны.



«Все еще бывает. Это связано с человеческим фактором. Я лично держу под контролем ситуацию и с пробегом транспорта, и с расходом бензина. Ничего подобного не случалось», — сказал начальник столичного Управления ЖКХ Ион Бурдюмов.



Бывший начальник управления Петру Гонтя между тем настаивает, что в период его работы нарушений в подразделении не было.



В аудиторском отчете представлены данные о расходовании бюджетных средств Управлением ЖКХ в последние два года.