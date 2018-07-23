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15:16 (мск), источник: Publika.md

В столичном Управлении ЖКХ выявили многочисленные факты хищений

Многочисленные факты хищений бюджетных средств выявила внутренняя аудиторская проверка в столичном Управлении ЖКХ.

Источник: Publika.md

Выяснилось в частности, что деньги списывали на заправку спецтранспорта, который на самом деле не выезжал из гаража, а также на ремонт коммуникаций, которого в действительности не было.

«Машины, которые подметают улицы, оказываются, продолжают ездить даже в период ремонта и простоя. Так выходит по документам. На их заправку израсходовано 16 тысяч леев», — сказал и.о. мэра столицы Руслан Кодряну.

Согласно результатам аудиторской проверки, на покраску всего нескольких труб в подвалах было потрачено 80 тысяч леев. Списывали средства и на неизрасходованный бензин.

«Данные о работе спецтранспорта примерно в течение 718 моточасов отличаются от данных GPS. А такие навигаторы установлены на всех машинах. Выяснилось, что транспорт кружит по территории и расходует бензин», — сказал и.о. мэра столицы Руслан Кодряну.

Нынешний начальник Управления ЖКХ не стал отрицать факты, изложенные в аудиторском отчете. Он заверил, что виновные в нарушениях будут наказаны.

«Все еще бывает. Это связано с человеческим фактором. Я лично держу под контролем ситуацию и с пробегом транспорта, и с расходом бензина. Ничего подобного не случалось», — сказал начальник столичного Управления ЖКХ Ион Бурдюмов.

Бывший начальник управления Петру Гонтя между тем настаивает, что в период его работы нарушений в подразделении не было.

В аудиторском отчете представлены данные о расходовании бюджетных средств Управлением ЖКХ в последние два года.

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