В Краснодаре двух полицейских обвиняют в сбыте наркотиков
В их задержании участвовали сотрудники УФСБ по Краснодарскому краю.
В их задержании участвовали сотрудники УФСБ по Краснодарскому краю.
По версии следствия, 16 марта 2018 года два сотрудника Краснодарского линейного управления МВД России на транспорте, находясь в салоне автомобиля в городе Краснодаре, сбыли местному жителю наркотик массой 0,28 грамма. В момент совершения преступления их задержали оперативники краевого УФСБ России.
Подозреваемые заключены под стражу. Следователи устанавливают обстоятельства преступления, сообщает «Югополису»