В Краснодаре двух полицейских обвиняют в сбыте наркотиков

По версии следствия, 16 марта 2018 года два сотрудника Краснодарского линейного управления МВД России на транспорте, находясь в салоне автомобиля в городе Краснодаре, сбыли местному жителю наркотик массой 0,28 грамма. В момент совершения преступления их задержали оперативники краевого УФСБ России.