В Пермском крае горят леса

С начала пожароопасного сезона в Пермском крае уже 40 раз происходили возгорания в лесах. Только за последние сутки возникло 6 лесных пожаров на площади 18,6 га. 4 пожара ликвидированы, 2- локализованы.

— Сейчас в лесах запрещено любое проведение работ, кроме выполнения мер противопожарного обустройства лесов, патрулирования, работ по тушению лесных пожаров, — сообщили в пресс-службе Министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии края. — Также запрещено пребывание в лесах граждан. Ограничение введено на период с 18 июля 2018 года до снижения класса пожарной опасности в лесах в зависимости от условий погоды до 2 класса.