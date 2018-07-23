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15:24 (мск), источник: Комсомольская правда

В Пермском крае горят леса

За последние сутки в крае возникли 6 лесных пожаров.

С начала пожароопасного сезона в Пермском крае уже 40 раз происходили возгорания в лесах. Только за последние сутки возникло 6 лесных пожаров на площади 18,6 га. 4 пожара ликвидированы, 2- локализованы.

— Сейчас в лесах запрещено любое проведение работ, кроме выполнения мер противопожарного обустройства лесов, патрулирования, работ по тушению лесных пожаров, — сообщили в пресс-службе Министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии края. — Также запрещено пребывание в лесах граждан. Ограничение введено на период с 18 июля 2018 года до снижения класса пожарной опасности в лесах в зависимости от условий погоды до 2 класса.

Сотрудники министерства напоминают: о возгораниях можно сообщить по телефону Прямой линии лесной охраны 8−800−100−94−00 (звонок бесплатный) или в региональную диспетчерскую службу по телефонам 241−08−52, 234−94−44.

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