В Пермском крае горят леса
За последние сутки в крае возникли 6 лесных пожаров.
За последние сутки в крае возникли 6 лесных пожаров.
С начала пожароопасного сезона в Пермском крае уже 40 раз происходили возгорания в лесах. Только за последние сутки возникло 6 лесных пожаров на площади 18,6 га. 4 пожара ликвидированы, 2- локализованы.
— Сейчас в лесах запрещено любое проведение работ, кроме выполнения мер противопожарного обустройства лесов, патрулирования, работ по тушению лесных пожаров, — сообщили в
Сотрудники министерства напоминают: о возгораниях можно сообщить по телефону Прямой линии лесной охраны 8−800−100−94−00 (звонок бесплатный) или в региональную диспетчерскую службу по телефонам 241−08−52, 234−94−44.