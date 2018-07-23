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15:25 (мск), источник: Интерфакс

В центре Москвы загорелась крыша детского сада

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU — Пожар произошел на крыше здания детского сада в центре Москвы.

Как передает корреспондент «Интерфакса», на крыше помещения, расположенного во дворах на Тверской улице, видно открытое горение, весь район окутан густым черным дымом.

Пожарные начинают тушение огня.

Людей внутри здания нет, так как оно находится на ремонте.

В пресс-службе столичного МЧС «Интерфаксу» подтвердили, что горит кровля здания. «Подразделения приступили к тушению, обстановка на месте спокойная», — сказал сотрудник пресс-службы.

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