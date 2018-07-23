В центре Москвы загорелась крыша детского сада

Как передает корреспондент «Интерфакса», на крыше помещения, расположенного во дворах на Тверской улице, видно открытое горение, весь район окутан густым черным дымом.

Пожарные начинают тушение огня.

Людей внутри здания нет, так как оно находится на ремонте.

В пресс-службе столичного МЧС «Интерфаксу» подтвердили, что горит кровля здания. «Подразделения приступили к тушению, обстановка на месте спокойная», — сказал сотрудник пресс-службы.