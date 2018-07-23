В центре Москвы загорелась крыша детского сада
Москва. 23 июля. INTERFAX.RU — Пожар произошел на крыше здания детского сада в центре Москвы.
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Москва. 23 июля. INTERFAX.RU — Пожар произошел на крыше здания детского сада в центре Москвы.
Как передает корреспондент «Интерфакса», на крыше помещения, расположенного во дворах на Тверской улице, видно открытое горение, весь район окутан густым черным дымом.
Пожарные начинают тушение огня.
Людей внутри здания нет, так как оно находится на ремонте.
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