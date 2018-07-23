Посетителя кафе в Башкирии тяжело ранили из пистолета в голову

Посетителя кафе в Башкирии тяжело ранили в голову выстрелом из травматического пистолета. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета по Башкирии.

ЧП произошло в ночь на 22 июля в одном из кафе города Баймак.

«По версии следствия, в результате конфликта 35-летний житель Магнитогорска, будучи в состоянии алкогольного опьянения, выстрелил из травматического пистолета в голову 22-летнему жителю Баймакского района, ранее ему не знакомому, — сообщила и.о. старшего помощника руководителя СУ СК по РБ по связям со СМИ Екатерина Яковлева. — Поскольку квалифицированную медицинскую помощь оказали быстро, трагедии не случилось».