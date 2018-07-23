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15:46 (мск), источник: АиФ Уфа

Посетителя кафе в Башкирии тяжело ранили из пистолета в голову

Возбуждено уголовное дело.

Посетителя кафе в Башкирии тяжело ранили в голову выстрелом из травматического пистолета. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета по Башкирии.

ЧП произошло в ночь на 22 июля в одном из кафе города Баймак.

«По версии следствия, в результате конфликта 35-летний житель Магнитогорска, будучи в состоянии алкогольного опьянения, выстрелил из травматического пистолета в голову 22-летнему жителю Баймакского района, ранее ему не знакомому, — сообщила и.о. старшего помощника руководителя СУ СК по РБ по связям со СМИ Екатерина Яковлева. — Поскольку квалифицированную медицинскую помощь оказали быстро, трагедии не случилось».

Сибайский межрайонный следственный отдел возбудил уголовное дело в отношении магнитогорца по подозрению в покушении на убийство. Мужчина задержан, в ближайшее время будет решен вопрос об избрании ему меры пресечения и предъявлении обвинения. Расследование уголовного дела продолжается.

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