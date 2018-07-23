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17:30 (мск), источник: Pro Город Самара

Следственный комитет начал проверку сызранских врачей

Реакция последовала после публикации на сайте КТВ-ЛУЧ статьи о гибели полуторамесячной девочки.

Источник: Pro Город Самара

Трагедия произошла в одной из больниц Сызрани. Ребенок скончался от порока сердца. Как написали местные журналисты, врачи считали девочку абсолютно здоровой. Ни в поликлинике, ни в роддоме отклонений в состоянии здоровья девочки выявлено не было. Хотя в карте был описан смертельный диагноз, который поставили врачи из Тольятти.

Как сообщает сайт Следственного управления СК РФ по Самарской области, публикация стала поводом начать доследственную проверку. Выясняются все обстоятельства произошедшего. Назначено судебно-медицинское исследование.

Процессуальное решение будет принято по результатам проверки.

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