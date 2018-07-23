Следственный комитет начал проверку сызранских врачей

Трагедия произошла в одной из больниц Сызрани. Ребенок скончался от порока сердца. Как написали местные журналисты, врачи считали девочку абсолютно здоровой. Ни в поликлинике, ни в роддоме отклонений в состоянии здоровья девочки выявлено не было. Хотя в карте был описан смертельный диагноз, который поставили врачи из Тольятти.