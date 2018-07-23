Следственный комитет начал проверку сызранских врачей
Реакция последовала после публикации на сайте
Реакция последовала после публикации на сайте
Трагедия произошла в одной из больниц Сызрани. Ребенок скончался от порока сердца. Как написали местные журналисты, врачи считали девочку абсолютно здоровой. Ни в поликлинике, ни в роддоме отклонений в состоянии здоровья девочки выявлено не было. Хотя в карте был описан смертельный диагноз, который поставили врачи из Тольятти.
Как сообщает сайт Следственного управления СК РФ по Самарской области, публикация стала поводом начать доследственную проверку. Выясняются все обстоятельства произошедшего. Назначено
Процессуальное решение будет принято по результатам проверки.