Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Ахеджакова, находясь в Крыму, сменила отношение к РФ - СМИ
Дальнобойщик жестко наказал вора, который хотел слить топливо
В соцсетях спорят, на кого больше похожа дочка Дакоты и Соколовского
Куда не стоит ехать отдыхать летом (фото)
6 принципов влияния: как добиться от людей желаемого
Заслужили: для журналистов установили новое звание и знак Владимир Путин своим указом установил звание «Почетный журналист Российской Федерации»
Сбил ребенка и умер от инфаркта: подробности смерти миллиардера
Медведева сравнила Россию и Канаду: в чём разница
Светлана Иванова вернулась к съемкам после родов: первое фото
Поклонники разочарованы фотопробами Харатьяна в «Гардемарины 4»
Солнцев опубликовал фото с 63-летней женой в купальнике - СМИ
Ксения Стриж вернула ребенка в детский дом - СМИ
У прибывших на российские острова японцев изъяли телефоны
Как Кремль будет реагировать на жалобы в соцсетях
После измены жены Жуков провел тайно ДНК-тест 6-х детей - СМИ
Ксения Стриж вернула ребенка в детский дом - СМИ
Куда не стоит ехать отдыхать летом (фото)
6 соток и бурьян: можно ли купить дачу за миллион
Фоторепортажи
48Москва. Лужники. Финал. Франция!!!
8Первая полноформатная встреча Путина и Трампа
16:50 (мск), источник: ГТРК Башкортостан

Более 40 огнеборцев тушат крупный лесной пожар в Башкирии

В республике снова горят леса. Очередное возгорание зафиксировано на территории Хайбуллинского района.

По данным регионального управления МЧС, очаг возгорания находится неподалёку от деревни Ашкадарово. Площадь распространения огня достигла десяти гектаров. Пожар разгорелся ещё вчера, сегодня его удалось локализовать. Ему присвоен третий класс опасности. На месте работают 42 человека и 10 единиц техники. Тушение осложняется сильным ветром.

Все новости региона
 Российская актриса получила ожоги 51% тела, уснув пьяной с сигаретой
Умерла 14-летняя девочка, которую мать кормила два раза в неделю
Рассказавшая о пытках в ярославской колонии адвокат покинула РФ
Пить будете? Совместимы ли фитнес и алкоголь
Из Стены Плача в Иерусалиме выпал стокилограммовый камень
Как выглядит самый необычный пляж Европы (фото)
Какие «милые» животные на самом деле опасны для человека
Дело о госизмене в «Роскосмосе» относится к событиям 2013 года
Трамп обличил Минюст США, ФБР и «банду Обамы»
Спорт
Дзюба: Когда узнала бабушка лет под сто, понял — это триумф! Полное эмоций интервью дал один из самых ярких игроков ЧМ-2018 в России
Hi-Tech
Названа дата «смерти» Sony PlayStation 4 Стало известно, когда ждать Sony PlayStation 5.
Авто
Дальнобойщик жёстко наказал вора, который хотел слить топливо Инцидент, который произошёл на испанском грузовом паркинге, сейчас обсуждает вся дальнобойная общественность Европы
Кино
Светлана Иванова вернулась к съемкам после родов: первое фото Производство второго сезона популярного сериала ранее было приостановлено — по данным СМИ, из-за беременности актрисы
Недвижимость
Домашние растения смогут следить за чистотой воздуха в квартире
Названы самые недорогие курорты Крыма
Курортник снял жилье у моря и попал в цыганский лагерь
В Самаре украли «пирамиду позора»
Леди
Это неродное: звезды до и после наращенных волос Вспоминаем самые разительные примеры до и после появления накладных прядей в жизни знаменитостей
Дети
Дмитрий Тарасов растрогал соцсети снимком с новорожденной дочкой Как футболист назвал свою вторую дочь, пока неизвестно.
Все о ремонте
Как вокзалам дают новую жизнь: фото
Как совместить спальню с гостиной: 10 важных моментов
Американская классика в интерьере сталинки
Жизнь в розовом цвете: проект трешки в Химках
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь