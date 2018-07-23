Более 40 огнеборцев тушат крупный лесной пожар в Башкирии

По данным регионального управления МЧС, очаг возгорания находится неподалёку от деревни Ашкадарово. Площадь распространения огня достигла десяти гектаров. Пожар разгорелся ещё вчера, сегодня его удалось локализовать. Ему присвоен третий класс опасности. На месте работают 42 человека и 10 единиц техники. Тушение осложняется сильным ветром.