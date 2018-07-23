На берегу Дона незаконно приватизировали землю
Комитет имущественных отношений Азовского района Ростовской области предоставил в частную собственность ограниченные в обороте земельные участки, что является нарушением законодательства.
Комитет имущественных отношений Азовского района Ростовской области предоставил в частную собственность ограниченные в обороте земельные участки, что является нарушением законодательства.
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Распоряжение признали недействительным, договор
По решению суда, владельцев лишили прав на три земельных участка на берегу Дона. Зоны санитарной охраны водозабора также установлены в пределах населенных пунктов: Кумженский, Колузаево, Курганы, Городище, Елизаветинская, Обуховка, Дугино, Рогожкино.