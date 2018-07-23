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16:49 (мск), источник: ГТРК "Дон-ТР"

На берегу Дона незаконно приватизировали землю

Комитет имущественных отношений Азовского района Ростовской области предоставил в частную собственность ограниченные в обороте земельные участки, что является нарушением законодательства.

Как сообщает пресс-служба ростовской межрайонной природоохранной прокуратуры, земли в зоне санитарной охраны водозабора в Усть-Койсуге на берегу Дона незаконно отдали в частные руки.

Распоряжение признали недействительным, договор купли-продажи расторгли.

По решению суда, владельцев лишили прав на три земельных участка на берегу Дона. Зоны санитарной охраны водозабора также установлены в пределах населенных пунктов: Кумженский, Колузаево, Курганы, Городище, Елизаветинская, Обуховка, Дугино, Рогожкино.

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