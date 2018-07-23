На берегу Дона незаконно приватизировали землю

Как сообщает пресс-служба ростовской межрайонной природоохранной прокуратуры, земли в зоне санитарной охраны водозабора в Усть-Койсуге на берегу Дона незаконно отдали в частные руки.

По решению суда, владельцев лишили прав на три земельных участка на берегу Дона. Зоны санитарной охраны водозабора также установлены в пределах населенных пунктов: Кумженский, Колузаево, Курганы, Городище, Елизаветинская, Обуховка, Дугино, Рогожкино.