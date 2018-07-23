В «Роскосмосе» раскрыли подробности дела о госизмене в ЦНИИмаше

Источник: РИА Новости

МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. «Органами следствия проверяются события 2013 года, что также подтверждается периодом, за который изымались в ходе обысков материалы в здании “Роскосмоса” и ФГУП “ЦНИИмаш”. Вопросов к сотрудникам предприятия и госкорпорации за иные периоды деятельности не имеется», — говорится в релизе.

Что случилось

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Знакомый с расследованием источник сообщал РИА Новости, что обыски проходили в кабинете директора информационно-аналитического центра «Роскосмоса» Дмитрия Пайсона. Сам он от комментариев отказался.

СМИ писали о том, что правоохранительные органы проверяют «десяток людей из отрасли» на предмет возможных контактов с западными спецслужбами.

В воскресенье стало известно об аресте по подозрению в госизмене сотрудника института Виктора Кудрявцева. Его обвиняют в передаче закрытой информации одной из стран НАТО, написали СМИ.

Руководитель пресс-службы «Роскосмоса» Владимир Устименко также сообщал, что еще с несколькими сотрудниками ЦНИИмаш ведутся следственные действия.

Эксперты отмечают повышенный интерес западных стран к российским разработкам. Так, руководитель Центра изучения общественных прикладных проблем национальной безопасности Александр Жилин считает, что российские действующие вооружения фактически обнуляют перспективные разработки, которые западные партнеры только планируют внедрять. Это, по его словам, объясняет «панику и отчаянно-небрежную работу разведки».