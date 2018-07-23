Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Керченский пролив закрыт»: на Украине ужаснулись ответу РФ - СМИ
50 машин застряли в свежеуложенном асфальте (фото)
Ксения Стриж о приемном ребенке: «Я не усыновляла Никиту»
Куда не стоит ехать отдыхать летом (фото)
Боярская и Матвеев устроили романтический отпуск в Питере
Минобороны сняло гриф секретности с нового вооружения Последние заявления Минобороны обсудили с заведующим кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Плеханова
Сбил ребенка и умер от инфаркта: подробности смерти миллиардера
Медведева сравнила Россию и Канаду: в чём разница
Светлана Иванова вернулась к съемкам после родов: первое фото
Поклонники разочарованы фотопробами Харатьяна в «Гардемарины 4»
Солнцев опубликовал фото с 63-летней женой в купальнике - СМИ
Ксения Стриж вернула ребенка в детский дом - СМИ
"Ответственна перед ребенком": адвокат, покинувшая РФ из-за видео
В самолете с главой МВФ произошла разгерметизация
После измены жены Жуков провел тайно ДНК-тест 6-х детей - СМИ
Ксения Стриж вернула ребенка в детский дом - СМИ
Куда не стоит ехать отдыхать летом (фото)
6 соток и бурьян: можно ли купить дачу за миллион
Фоторепортажи
48Москва. Лужники. Финал. Франция!!!
8Первая полноформатная встреча Путина и Трампа
16:51 (мск), источник: БЕЛТА

Белорусам, попавшим в ДТП под Киевом, предоставили подменный автобус

Белорусским туристам, попавшим в ДТП в Украине, предоставлен другой автобус.

Как сообщил руководитель компании Ecolines в Беларуси Павел Куценко, туристам, которые попали в ДТП в Украине, предоставлен другой автобус и они продолжат свою поездку. На данный момент все пассажиры, а это 47 человек, в том числе 20 детей и три члена экипажа осмотрены медиками. Травм нет, жалоб на самочувствие тоже.

Читайте также
В Зельвенском районе обнаружили машину с телом водителя через два дня после ДТП

«В течение 2,5 часа мы предоставили подменный автобус из Киева. Сейчас пассажиры следуют по маршруту, они будут доставлены в Одессу», — сказал Павел Куценко.

Напомним, что международный рейс Минск-Бобруйск-Мозырь-Киев-Одесса выполнял белорусский перевозчик. Автобус вылетел в кювет. Об этом сообщали пользователи социальных сетей.

«Водители поменялись после границы. Первый пошел спать, второй за рулем вырубился. Пока ехали по ужасной дороге, он ел конфетки и держался, а как выехали на хороший кусок, уснул», — написала одна из очевидцев ДТП в Facebook.

Сейчас устанавливается официальная причина произошедшего. Компания проводит по этому поводу служебное расследование.

Все новости региона
 У американского миллиардера нашли белорусские корни
Певец Александр Малинин снял клип в Мирском замке
Рассказавшая о пытках в ярославской колонии адвокат покинула РФ
Пить будете? Совместимы ли фитнес и алкоголь
Из Стены Плача в Иерусалиме выпал стокилограммовый камень
Как выглядит самый необычный пляж Европы (фото)
Какие «милые» животные на самом деле опасны для человека
Дело о госизмене в «Роскосмосе» относится к событиям 2013 года
Трамп обличил Минюст США, ФБР и «банду Обамы»
Спорт
Дзюба: Когда узнала бабушка лет под сто, понял — это триумф! Полное эмоций интервью дал один из самых ярких игроков ЧМ-2018 в России
Hi-Tech
Названа дата «смерти» Sony PlayStation 4 Стало известно, когда ждать Sony PlayStation 5.
Авто
Дальнобойщик жёстко наказал вора, который хотел слить топливо Инцидент, который произошёл на испанском грузовом паркинге, сейчас обсуждает вся дальнобойная общественность Европы
Кино
Светлана Иванова вернулась к съемкам после родов: первое фото Производство второго сезона популярного сериала ранее было приостановлено — по данным СМИ, из-за беременности актрисы
Недвижимость
От Дзюбы до Дзагоева: где живут российские футболисты
Домашние растения смогут следить за чистотой воздуха в квартире
Названы самые недорогие курорты Крыма
Курортник снял жилье у моря и попал в цыганский лагерь
Леди
Это неродное: звезды до и после наращенных волос Вспоминаем самые разительные примеры до и после появления накладных прядей в жизни знаменитостей
Дети
Дмитрий Тарасов растрогал соцсети снимком с новорожденной дочкой Как футболист назвал свою вторую дочь, пока неизвестно.
Все о ремонте
Зачем в хрущевках делали окно между ванной и кухней?
Как совместить спальню с гостиной: 10 важных моментов
Пляжный интерьер двухуровневого пентхауса в Сочи
8 способов создать интерьер в морском стиле
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь