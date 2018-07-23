Белорусам, попавшим в ДТП под Киевом, предоставили подменный автобус

Как сообщил руководитель компании Ecolines в Беларуси Павел Куценко, туристам, которые попали в ДТП в Украине, предоставлен другой автобус и они продолжат свою поездку. На данный момент все пассажиры, а это 47 человек, в том числе 20 детей и три члена экипажа осмотрены медиками. Травм нет, жалоб на самочувствие тоже.

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«В течение 2,5 часа мы предоставили подменный автобус из Киева. Сейчас пассажиры следуют по маршруту, они будут доставлены в Одессу», — сказал Павел Куценко.

Напомним, что международный рейс Минск-Бобруйск-Мозырь-Киев-Одесса выполнял белорусский перевозчик. Автобус вылетел в кювет. Об этом сообщали пользователи социальных сетей.

«Водители поменялись после границы. Первый пошел спать, второй за рулем вырубился. Пока ехали по ужасной дороге, он ел конфетки и держался, а как выехали на хороший кусок, уснул», — написала одна из очевидцев ДТП в Facebook.