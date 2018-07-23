Два брата украли из подъездов жилых домов столицы более 200 пожарных рукавов

Сотрудники отдела уголовного розыска установили личности подозреваемых. Ими оказались братья 1975 и 1984 гг. рождения, которые нигде не работают и проживают в столице. Оба они ранее были судимы: один за кражи, второй — за хулиганство.

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Оперативники выяснили, что краденые вещи подозреваемые прятали в съемном гараже. Когда пришли туда с обыском, то обнаружили более 200 пожарных рукавов и комплектующих к ним, которые были украдены на территории столицы.

Задержанные рассказали, что товар они продавали фермерам, которые далее использовали его для самодельной системы орошения. Стоимость одного рукава составляла 20 белорусских рублей. Ориентировочный ущерб составляет более пяти тысяч белорусских рублей.

В настоящее время злоумышленники задержаны и находятся в изоляторе временного содержания.