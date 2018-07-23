В Воронеже будут судить серийных похитителей людей
Банда из семи человек вымогала деньги, насильно удерживая потерпевших.
Банда из семи человек вымогала деньги, насильно удерживая потерпевших.
Воронежские следователи передают в суд уголовное дело серийных похитителей.
Банда из семи человек, жителей Воронежской области и Москвы в возрасте от 25 до 48 лет, промышляла киднеппингом с целью вымогательства. 2 декабря 2016 года группировка, оружием похитила жителя Хохла. Преступная компания перевезла потерпевшего в Воронеж и более трех суток удерживала в различных квартирах, вымогая деньги. Спустя несколько дней, шестеро из банды тем же манером, угрожая, похитили жительницу Воронежа от автомастерской, привезли ее в квартиру на Московском проспекте и удерживали в течение суток, требуя передать им деньги. А в январе 2017 года двое из обвиняемых насильно выселили женщину из квартиры.
Следователи провели более 15 обысков, 25 судебных экспертиз, объем уголовного дела составил 42 тома, обвинительного заключения — более 2 000 страниц. Дело передают в суд, сообщили в региональном следственном управлении СК России.