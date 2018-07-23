Поджог на 70 миллионов: Пиромана в противогазе не могут найти в Караганде
Поджигатели мебельного магазина в Караганде не установлены, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на
Поджигатели мебельного магазина в Караганде не установлены, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на
«В производстве следственного отделения
Пожар в мебельном магазине произошел в ночь с 14 на 15 июля. Руководство магазина оценило примерный ущерб от пожара в 70 миллионов тенге.
«Мы потеряли ориентировочно 70 миллионов тенге. Это примерная сумма вместе с ремонтом здания. А так, оценку точную еще не делали, так как идет следствие», — сообщили в магазине.
Площадь горения по сообщению ДЧС составила 350 квадратных метров. Позже выяснилось, что причиной возгорания стал поджог.
Администрация сгоревшего мебельного магазина разместила на своей официальной странице в Instagram видео, на котором видно, как неизвестный мужчина в противогазе обливает помещение жидкостью из канистры.