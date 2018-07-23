Поджог на 70 миллионов: Пиромана в противогазе не могут найти в Караганде

Источник: Tengrinews

«В производстве следственного отделения Юго-Восточного отдела полиции находится уголовное дело, зарегистрированное 16 июля 2018 года в едином реестре досудебных расследований по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 202 УК РК “Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества” путем поджога», — сообщили в полиции.

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Пожар в мебельном магазине произошел в ночь с 14 на 15 июля. Руководство магазина оценило примерный ущерб от пожара в 70 миллионов тенге.

«Мы потеряли ориентировочно 70 миллионов тенге. Это примерная сумма вместе с ремонтом здания. А так, оценку точную еще не делали, так как идет следствие», — сообщили в магазине.

Площадь горения по сообщению ДЧС составила 350 квадратных метров. Позже выяснилось, что причиной возгорания стал поджог.