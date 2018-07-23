На стройке в Петербурге утонул экскаватор

В Северной столице на стройке «утонул» экскаватор, пишут участники сообщества «ДТП и ЧП / Петербург». Инцидент произошел на Русановской улице, рядом с рекой Уткой.

По словам очевидцев, по указанному адресу ведется строительство паркинга. В процессе работ случилось ЧП: экскаватор угодил прямо в большую яму, наполненную дождевой водой.

Некоторые пользователи соцсетей решили, что водителю просто стало жарко, и он специально направил технику в «водоем».