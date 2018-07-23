В Волгограде пошли под суд директор проектного института и ее внук

Как рассказала «КП-Волгоград» старший помощник руководителя СУ СКР по Волгоградской области по взаимодействию со СМИ Наталия Куницкая, три года назад администрация Палласовского района заключила договор со строительной фирмой. Она должна была построить школу в поселке Красный Октябрь. Стоимость объекта составила более 250 миллионов рублей. Авторский надзор за строительством поручили проектному институту, которым руководила обвиняемая.

В конце марта женщина и внук пришли к подрядчику и с порога заявили, что мужчину подозревают в мошенничестве и в ближайшее время к нему придут полицейские. Но за три миллиона рублей они смогут уладить этот вопрос. Деньги, по словам 33-летнего подозреваемого, пойдут сотрудникам правоохранительных органов за отказ в возбуждении уголовного дела. Фактически же родственники намеревались присвоить себе кругленькую сумму.

30 марта женщина и внук были задержаны сотрудниками ФСБ и оперативниками подразделения собственной безопасности регионального ГУ МВД.