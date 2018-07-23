В Татарстане прекратили уголовное преследование экс-главы Федерации профсоюзов
Она раскаялась и полностью возместила ущерб.
Она раскаялась и полностью возместила ущерб.
В Татарстане прекращено уголовное преследование в отношении
Следственное управление СКР региона вынесло постановление о прекращении дела в связи с деятельным раскаянием обвиняемой и полной возмещении ущерба в размере 4,25 млн рублей, сообщает «Реальное время» со ссылкой на источник в ведомстве.
Уточняется, что итоговое обвинение по 12 эпизодам по ст. 204 УК РФ («Коммерческий подкуп») переквалифицировали на ст.201 УК РФ («Злоупотребление полномочиями»).
Уголовное преследование началось 21 марта с заявления главврача подведомственного федерации санатория «Бакирово», он сообщил, что под угрозой увольнения председатель ФП РТ заставила страховать ее жизнь, причем оплачивал услугу санаторий, а страховку получала она.
Оставшись на свободе,
Через две недели из больницы бывший глава федерации выписалась, в то же время была опубликована видеозапись ее допроса от 20 марта.
«Я признаю, что это были незаконные с моей стороны действия и, конечно, раскаиваюсь», — говорит
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В конце июня Федерация профсоюзов приняла добровольную отставку председателя, которая возглавляла организацию в течение 18 лет. Заявление о выходе на пенсию
Как сообщало ранее ИА REGNUM, уголовное дело было возбуждено по пунктам «б, г» части 7 статьи 204 УК РФ о коммерческом подкупе, совершенном в особо крупном размере.
По версии следствия, Водопьянова с угрозами заставила главного врача санатория «Бакирово» заключить договор страхования своей жизни на сумму 500 тысяч рублей. «В результате в апреле 2016 года Водопьянова получила выплату страховой суммы в связи окончанием срока действия договора», — поясняли в СУ СКР Татарстана.