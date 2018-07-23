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17:51 (мск), источник: ИА REGNUM

В Татарстане прекратили уголовное преследование экс-главы Федерации профсоюзов

Она раскаялась и полностью возместила ущерб.

В Татарстане прекращено уголовное преследование в отношении экс-главы Федерации профсоюзов (ФП) республики. 20 июля истек срок домашнего ареста, с ходатайством о его продлении силовики не обращались.

Следственное управление СКР региона вынесло постановление о прекращении дела в связи с деятельным раскаянием обвиняемой и полной возмещении ущерба в размере 4,25 млн рублей, сообщает «Реальное время» со ссылкой на источник в ведомстве.

Уточняется, что итоговое обвинение по 12 эпизодам по ст. 204 УК РФ («Коммерческий подкуп») переквалифицировали на ст.201 УК РФ («Злоупотребление полномочиями»).

Уголовное преследование началось 21 марта с заявления главврача подведомственного федерации санатория «Бакирово», он сообщил, что под угрозой увольнения председатель ФП РТ заставила страховать ее жизнь, причем оплачивал услугу санаторий, а страховку получала она. Экс-глава федерации написала явку с повинной по этому заявлению и признала факт использования аналогичной схемы получения средств в течение предыдущих шести лет. Это позволило избежать задержания и пребывания в СИЗО.

Оставшись на свободе, экс-глава ФП отказалась от признания, обвинила представителей СКР в психологическом давлении и была госпитализирована из-за проблем со здоровьем.

Через две недели из больницы бывший глава федерации выписалась, в то же время была опубликована видеозапись ее допроса от 20 марта.

«Я признаю, что это были незаконные с моей стороны действия и, конечно, раскаиваюсь», — говорит экс-глава федерации, уточняя, что ежегодно получала от санатория 500 тыс. рублей и тратила на свои нужды.

Позднее в СМИ женщина повторно опровергла свое признание, но задержание состоялось лишь через 40 дней, поскольку умер супруг экс-главы ФП.

17 мая она была задержана, а 18 мая помещена под домашний арест. Ущерб по делу экс-главы федерации вырос до 4 млн рублей, вскрылись новые эпизоды, согласно которым санатории оказывали услуги бесплатно руководителю федерации профсоюзов и членам ее семьи. Причем бесплатных путевок в ведомственные санатории Татарстана обычные граждане получить не могли, только скидку в размере 25% от общей стоимости комплекса услуг.

В конце июня Федерация профсоюзов приняла добровольную отставку председателя, которая возглавляла организацию в течение 18 лет. Заявление о выходе на пенсию экс-глава написала спустя три месяца после начала уголовного преследования.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, уголовное дело было возбуждено по пунктам «б, г» части 7 статьи 204 УК РФ о коммерческом подкупе, совершенном в особо крупном размере.

По версии следствия, Водопьянова с угрозами заставила главного врача санатория «Бакирово» заключить договор страхования своей жизни на сумму 500 тысяч рублей. «В результате в апреле 2016 года Водопьянова получила выплату страховой суммы в связи окончанием срока действия договора», — поясняли в СУ СКР Татарстана.

Экс-глава федерации тогда действительно написала явку с повинной. Она также сообщила, что в период 2009—2014 годов получала денежные средства таким же незаконным путем. Следователи полагали, что причиненный ею ущерб может составлять порядка 3 млн рублей.

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